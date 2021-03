[Formazioni] Roma-Napoli, Pellegrini nel ruolo di trequartista. In campo l’ex Manolas

Domani sera allo stadio Olimpico si giocherà la sfida tra la Roma-Napoli, gara valevole per la decima di ritorno, molto importante per restare aggrappati alla zona Champions. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, si augura di recuperare Smalling, per convocarlo, al massimo andrebbe in panchina. Per il resto Cristante in difesa, a centrocampo l’ex Diawara con Villar, mentre Pellegrini giocherà come trequartista. La punta sarà Dzeko con Borja Majoral in panchina. In casa partenopea in difesa sembra spuntarla Manolas con Koulibaly, mentre la punta dovrebbe essere Osimhen dal primo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport