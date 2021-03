Due i fattori che AdL vede nel tecnico Fonseca come papabile per la panchina azzurra

Mentre il Napoli è concentrato per la sfida di domani sera contro la Roma, sfida dello stadio Olimpico, il presidente De Laurentiis guarda al futuro per quanto riguarda la panchina. Uno dei papabili è certamente l’avversario di domani, Paulo Fonseca. L’ex allenatore di Braga, Porto e Shakhtar, ha due fattori che colpiscono il presidente dei partenopei. Il self control e gli ottimi risultati. Il primo aspetto è certamente importante per saper reggere la pressione di una piazza come quella azzurra. Il secondo invece riguarda la sua attuale squadra, che è l’ultima italiana che gioca ancora le Coppe Europee. Ovviamente si attenderà il finale di stagione per poter tirare le somme e poter scegliere il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Gattuso.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno