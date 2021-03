Conferenza stampa di Paulo Fonseca: “Contro il Napoli non voglio alibi. Out Smalling e Veretout”

Domani sera sfida per la zona Champions League, tra la Roma e il Napoli, fischio d’inizio ore 20,45. In conferenza stampa le parole del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. “Siamo pronti per la sfida contro il Napoli, abbiamo gestito alcuni calciatori, non voglio alibi. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei miei ragazzi. La squadra è contenta per il passaggio del turno, è motivo d’orgoglio come prestigio, ma ora testa alla sfida contro gli azzurri, partita importante per noi. Vocazione internazionale? E’ pura coincidenza. Su Smalling e Veretout non li potremo avere per domani, ma il difensore inglese sta molto meglio, non si dovrà operare. Per quanto riguarda le scelte di formazione, vedrete domani. In questo momento penso alla Roma, al futuro ci penserò più in avanti. Il successo contro lo Shakhtar ci deve caricare in vista di domani che per noi è molto importante. I calciatori infortunati? Non penso agli assenti, ma fare il bene con quello che ho, sperando di averli dopo la sosta. In vista della sfida contro il Napoli abbiamo una nostra strategia, ma non cambierà la mentalità. Sugli azzurri dico che mi aspetto una squadra forte, ha espugnato il Meazza contro il Milan, sa palleggiare, l’iniziativa e il gioco, perciò è una partita insidiosa”.

Fonte: Roma t.v.