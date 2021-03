Colantuono a Radio Crc: “Roma-Napoli gara decisiva per la Champions. Assurdo criticare Gattuso”

“Roma-Napoli è decisiva per la corsa Champions. Gattuso in linea con i programmi, assurdo metterlo in discussione”. L’ha detto oggi Stefano Colantuono ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “La gara dell’Olimpico dirà molto sulla corsa ai primi quattro posti – ha detto Colantuono a Radio Crc – però non me la sento di indicare una favorita. Partono alla pari, anche se la Roma ha giocato poche ore fa in Ucraina. I giallorossi hanno amministrato a dovere le energie contro lo Shakhtar, anzi secondo me la vittoria darà una spinta ulteriore alla squadra di Fonseca. La Roma è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa. “Vuole dire che – ha detto Colantuono a Radio Crc – qualcosa non sta andando per il verso giusto nel campionato italiano. In Champions sono state eliminate tutte agli ottavi, mentre in Europa League c’è soltanto la squadra di Fonseca. Non possiamo di certo essere contenti di una situazione così”. Domani la Roma affronta il Napoli, “una squadra in linea con i programmi – ha detto Colantuono a Radio Crc – secondo me gli azzurri erano stati costruiti per lottare per la Champions. Nonostante la mancanza di continuità, ci stanno riuscendo. Assurdo mettere in discussione Gattuso. Lo sta facendo chi pensava che il Napoli potesse lottare per lo scudetto. Io non ero tra questi”.