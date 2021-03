Bryan Cristante (dif. Roma): “Dobbiamo battere il Napoli, importante per la zona Champions”

La Roma è rientrata nel primo pomeriggio di ieri da Kiev, dove penserà alla sfida contro il Napoli di domani sera, gara valevole per la zona Champions. Ai microfoni di Sky Sport 24 le parole di Bryan Cristante. “Il Napoli? Dobbiamo vincere per restare aggrappati alla zona Champions. In Europa troviamo squadre che ci permettono di giocare il nostro calcio, in Italia invece è più difficile. Ora c’è da pensare al campionato dove certamente cercheremo di arrivare tra le prime 4, poi ci concentreremo sulle sfide europee contro l’Ajax”.

La Redazione