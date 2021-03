Bellinazzo sulla questione stadio: “Sala tergiversa da venti mesi”

Querelle Sala – Zhang? Sicuramente, se l’intera vicenda fosse accaduta in Cina, Zhang non avrebbe sollevato una grande polemica, fortunatamente siamo in Italia e ognuno può esprimere la propria opinione. La vicenda è complessa, il Sindaco Sala si è espresso in merito e io personalmente non condivido il suo tergiversare. L’intenzione della presidenza dell’Inter di voler costruire il nuovo stadio rappresenta un investimento importante. Bisogna ponderare bene tutte le scelte e capire se ci sono interessi pubblici di mezzo prima di avviare questo tipo di trattative. Il primo cittadino milanese, però, la sta portando troppo per le lunghe, credo tema ripercussioni in campo elettorale, procede con cautela, ma 20 mesi di attesa mi sembrano eccessivi. Rispondere è quantomeno doveroso.