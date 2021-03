ATTACCO – Gattuso ha scelto chi schierare tra Mertens e Osimhen contro la Roma

C’è ancora l’allenamento di questa mattina a Castel Volturno, per avere le idee più chiare in vista della sfida di domani sera contro la Roma. In attacco ad esempio c’era ancora un ballottaggio tra Mertens e Osimhen, ma sembra che nelle ultime ore l’abbia spuntata l’ex Lille rispetto al belga. Per il resto per la panchina, tornerà, dopo 36 giorni, Lozano, calciatore fondamentale per colpire la difesa giallorossa di Paulo Fonseca. Sicuri invece saranno Politano e il capitano Lorenzo Insigne.

Fonte: CdS