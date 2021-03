[Video] Napoli femminile – Doppio turno casalingo. A. Pistolesi: “Adesso serve continuità”

Doppio turno casalingo molto importante per il Napoli Femminile che domani affronta a Barra (fischio di inizio alle 14.30) la Florentia mentre domenica prossima sarà la volta dell’Empoli. Alessandro Pistolesi, allenatore delle azzurre, pensa ad una sfida per volta e si appresta a sfidare la Florentia senza Chatzinikolaou, Perez e Risina (infortunate) oltre a Boaglio (ancora positiva al Covid al contrario di Fusini che si è “negativizzata” ieri). Squadra in ritiro da stasera al Parker’s per preparare al meglio una gara che Pistolesi presenta così: “La Florentia avrà forti motivazioni perché vuole primeggiare tra le squadre della Toscana ma le nostre motivazioni dovranno prevalere perché il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza. Ci giochiamo tanto contro una avversaria che conosco bene e che proveremo a mettere in difficoltà. Dopo il pareggio con l’Inter vogliamo continuità di risultati oltre che di prestazioni”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile