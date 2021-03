Ultime Castel Volturno – Piccoli segnali di ripresa per Petagna, tonsillite per Lobotka

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica sera alle ore 20,45 contro la Roma allo stadio Olimpico. La squadra ha iniziato l’allenamento sul campo 1 con l’attivazione a secco. A seguire il torello, prima con la rosa al completo e poi diviso in gruppi. Di seguito lavoro tecnico-tattico per reparti: in una metà campo hanno lavorato centrocampisti e attaccanti e nell’altra i difensori.

Lobotka assente al campo per tonsillite

Petagna ha svolto lavoro personalizzato sul campo 2

Terapie e palestra Rrahamani

Fonte: sscnapoli.it