Ulivieri, presidente AIAC: “Debacle in Europa? I campioni sono altrove”

Su Radio Marte, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC, ecco le sue parole: “Debacle italiane in Europa? Quando si arriva a livelli alti nelle squadre ci vogliono i fenomeni e i campioni. Noi abbiamo Ronaldo e Ibrahimovic che sono arrivati da noi già in avanti con l’età. Da giovani e al massimo del loro rendimento erano a giocare altrove. Noi abbiamo giovani di buon livello come ci dicono anche le Nazionali ma i grandi campioni, nel pieno della loro attività, vanno a giocare da altre parte in cui sono più soldi.