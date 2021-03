Simone Inzaghi non firma il rinnovo: mantiene aperte altre porte?

Lotito riflette, Simone Inzaghi anche. Forse il ciclo del tecnico alla Lazio sta volgendo al termine. Il rinnovo, come scrive il Messaggero, non è stato firmato. Eppure…“Inzaghi ha ormai da un mese il nuovo contratto in mano, ha pure abbassato le pretese per firmarlo dopo l’ultimo confronto con Lotito insieme al suo staff tecnico. Per questi ultimi ballavano appena 60mila euro, ma forse non era il vero motivo del continuo slittamento. C’è chi bisbiglia che Simone non voglia pregiudicarsi il futuro (ballano le panchine di Napoli, Inter e Juve) adesso“.