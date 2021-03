Serie A/Parma-Genoa 1-2: I rossoblù ritrovano la vittoria e conquistano tre punti fondamentali

PARMA-GENOA

Al Tardini è vero e proprio scontro salvezza tra Parma e Genoa. Gli uomini di D’Aversa vogliono continuare a vincere dopo il successo a sorpresa sulla Roma. Pe i gialloblù invece la vittoria manca da tempo e serve come il pane per la classifica. Sarà vera e propria lotta per vincere e risalire in classifica.

PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Parma con Pellè che trova Man, ma il tiro rasoterra del calciatore rumeno è debole e facile presa per Perin che blocca. Al 16′ il Parma passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Pezzella, spizza Kucka per Pellè che sigla un gol stupendo in rovesciata battendo Perin. Primo centro stagionale con la maglia dei crociati per l’ex attaccante della Nazionale. Dopo aver subito il colpo il Genoa prova a portarsi nella metà campo del Parma ma senza riuscire a concludere verso la porta difesa da Sepe. Poco pericolosi gli uomini di Ballardini nel concludere. All’intervallo Parma 1 Genoa 0.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa il Parma va vicino al raddoppio, cross di Kurtic per Kucka che stacca di testa sul secondo palo ma non inquadra bene la mira e il pallone va fuori. Al 50′ il Genoa trova il varco giusto e raggiunge il pari. Cross dalla sinistra di Destro per Scamacca che non impatta la sfera, dall’altra parte però arriva a Zappacosta che rimette in mezzo proprio per l’accorrente Scamacca che di piatto infila Sepe e sigla 1-1. Al 65′ Brugman servito da Pellè e calcia, ma Perin è bravo a distendersi ed evitere il gol. Al 69′ il Genoa pasa in vantaggio. Pjaca serve sulla trequarti per Scamacca che al limite dell’area fa partire un destro potente che si insacca nell’angolo e batte Sepe. 1-2. Al 79′ Zajc su punizione mette al centro per Scamacca che di testa sfiora la tripletta personale. Il Genoa resiste nel finale e conquista tre punti d’oro. Finisce 1-2.

TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani(71’Gagliolo), Pezzella(79’Busi); Kurtic(79’Zirzkee), Brugman(79’Hernani), Kucka; Man, Pellè, Karamoh(64’Mihaila). All.: D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Gagliolo, Grassi, Laurini, Zirkzee, Cyprien, Alves, Hernani, Mihaila, Dierckx, Brunetta, Busi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Badelj, Strootman(68’Biraschi), Zajc(89’Rovella), Czyborra(46’Pjaca); Destro(64’Berhami), Shomurodov(46’Scamacca). All.: Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Biraschi, Ghiglione, Pandev, Melegoni, Pjaca, Rovella.

STADIO: Tardini, Parma.

ARBITRI: Doveri, Liberti – Tardino, IV: Calvarese, VAR: Mazzoleni, AVAR: Costanzo.



RETI: 16’Pellè(P), 50′ e 69’Scamacca(G).

NOTE: Ammonito Bani(P), Pezzella(P), Pellè(P), Radovanovic(G), Brugman(P), Biraschi(G), Kucka(P).

Rec.+1. +5.

A cura di Antonio Bisesti