Serie A/Parma-Genoa 1-0: Emiliani in vantaggio con una prodezza

PARMA-GENOA

Al Tardini è vero e proprio scontro salvezza tra Parma e Genoa. Gli uomini di D’Aversa vogliono continuare a vincere dopo il successo a sorpresa sulla Roma. Pe i gialloblù invece la vittoria manca da tempo e serve come il pane per la classifica. Sarà vera e propria lotta per vincere e risalire in classifica.

PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Parma con Pellè che trova Man, ma il tiro rasoterra del calciatore rumeno è debole e facile presa per Perin che blocca. Al 16′ il Parma passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Pezzella, spizza Kucka per Pellè che sigla un gol stupendo in rovesciata battendo Perin. Primo centro stagionale con la maglia dei crociati per l’ex attaccante della Nazionale. Dopo aver subito il colpo il Genoa prova a portarsi nella metà campo del Parma ma senza riuscire a concludere verso la porta difesa da Sepe. Poco pericolosi gli uomini di Ballardini nel concludere. All’intervallo Parma 1 Genoa 0.

TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kurtic, Brugman, Kucka; Man, Pellè, Karamoh. All.: D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Gagliolo, Grassi, Laurini, Zirkzee, Cyprien, Alves, Hernani, Mihaila, Dierckx, Brunetta, Busi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Badelj, Strootman, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All.: Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Biraschi, Ghiglione, Pandev, Melegoni, Pjaca, Rovella.

STADIO: Tardini, Parma.

ARBITRI: Doveri, Liberti – Tardino, IV: Calvarese, VAR: Mazzoleni, AVAR: Costanzo.



RETI: 16’Pellè(P)

NOTE: Ammonito Bani(P)

Rec.+1.

A cura di Antonio Bisesti