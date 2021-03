Premere f5 per gli aggiornamenti

Quest’oggi a Nyon, ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, dove si entrerà nel vivo con ancora diverse big ancora in gioco. Dal Bayern Monaco, campione in carica, al Manchester City di Guardiola, fino al Psg e al Liverpool di Kloop. Purtroppo non ci sono più squadre italiane, evento che non accadeva da molto tempo. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornato in tempo reale.

La Redazione