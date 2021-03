Lega e Figc si rivolgono alla Vezzali: occorre uniformità di giudizio

Ieri sera la Lega ha ufficializzato il rinvio di Inter-Sassuolo, viste le decisioni prese dell’Ats Milano. Si sente forte il bisogno di arrivare ad un’uniformità di giudizio c’è. Su Tuttosport si legge: “L’intenzione, casomai, è quella di cercare in fretta di ritrovare una uniformità di giudizio da qui alla fine del campionato e per riuscirci potrebbe essere utile il fatto che sia stata appena nominata una sottosegretaria allo Sport dal governo Draghi: l’intenzione, in collaborazione con la Figc, è quella di rivolgersi a Valentina Vezzali affinché vi sia una presa di posizione uniformatrice da parte del Cts. Altrimenti non resterà che incrociare le dita, sperando che i casi siano pochi e confidando sul fatto che, con l’eliminazione dei club italiani dalle Coppe, vi siano più date a disposizione per i recuperi”.