Leandro Rinaudo, DT: “Maksimovic dia il massimo”

Leandro Rinaudo, Responsabile del Settore Giovanile del Palermo Calcio:

“L’anno scorso Maksimovic ha dato tanto. Non è facile per un giocatore giocare a scadenza di contratto. Soprattutto a livello mentale. Ciò non toglie che un professionista debba sempre dare il massimo. Juventus? Come in tutto, le cose hanno un inizio ed una fine. Credo che da Allegri la Juve ha provato a vincere anche in Europa. Quest’anno hanno cambiato modo di programmare e fare mercato”.

Fonte: Radio Crc