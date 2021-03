Koulibaly è uno dei 20: sempre in prima linea contro il razzismo

Per Koulibaly quella di domenica sarà una giornata speciale. Dopo la gara dell’ Olimpico partirà per il Senegal per rispondere alla convocazione della nazionale, ma Kalidou è uno dei venti volti del nostro campionato per la campagna promossa dalla Lega Serie A e dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri): l’obiettivo è quello di tenere il razzismo lontano dagli stadi. E Koulibaly è da sempre in prima linea: contro l’Inter, due anni fa, perse le staffe dopo la mancata interruzione del match proprio per gli insopportabili ululati razzisti contro di lui. E il senegalese è con Di Lorenzo uno dei due solo azzurri la Top 11 dell’Associazione Calciatori: stasera su SkySport la scelta dei vincitori. Colpisce come non sia in lizza Lorenzo Insigne, una esclusione decisamente discutibile per questa edizione speciale del 2021.

Il Mattino