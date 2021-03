Karnezis, portiere Lille: “Napoli? Mi auguro che vada in Champions”

Su Radio Marte, è intervenuto Orestis Karnezis, portiere del Lille, ecco le sue parole: “Seguo sempre il Napoli, la stagione è particolare perché le squadre non possono essere sempre nel momento migliore. Ha perso qualche partita che non doveva perdere e poi è rimasto un po’ indietro in campionato. Mi auguro che vada in Champions. Non ho sentito qualche mio ex compagno di squadra. Il figlio di Weah è bravo come il padre? E’ molto forte e veloce, ha un grande destro e ha una potenza importante. Anche il portiere titolare è bravo, l’anno scorso lo volevano in Premier League. Qui il progetto è simile a quello che c’era a Napoli, sapevo di non essere il titolare. Mi è stata spiegata la situazione durante questa estate, il Lille mi ha voluto con grande rispetto. Manolas? Da quello che so aveva problemi alla caviglia ma ha sempre dato il massimo. Sicuramente a volte non escono le cose come vogliamo ma succede a tutti”.