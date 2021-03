Ivan Zazzaroni, CdS: “Ora Politano è insostituibile”

Ivan Zazzaroni, Corriere dello Sport:

“Il Napoli aveva tutto il diritto di chiedere il rinvio. Per via delle tre trasferte consecutive. Ma la Lega deve fare un ragionamento diverso. Che non ha fatto. E la Roma ha chiesto, in modo provocatorio, il rinvio di Roma-Napoli. Non si possono cambiare le date delle partite senza una valida motivazione sportiva. Il problema è della Lega non delle società. Gattuso è in condizioni di allenare la squadra grazie alla settimana tipo. Il Napoli ha il vantaggio di poter lavorare. Mentre la Roma torna domani mattina dall’Ucraina. In questo momento Politano merita di giocare titolare. Perché è in una condizione migliore. E’ un giocatore importante. Così come lo è Lozano. Io più che altro vorrei capire cosa fa Osimhen. Non l’ho ancora capito come giocatore”.

Fonte: Radio Crc