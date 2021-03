Inter, sospiro di sollievo: tamponi del gruppo squadra negativi

Un sospiro di sollievo in casa Inter. Dopo le positività emerse nei giorni scorsi ed il conseguente rinvio della gara con il Sassuolo, nei test effettuati ieri nel gruppo squadra non sono emersi nuovi contagi. Il pericolo, però, non è ancora scampato e importante sarà l’esito dei nuovi test: un altro è fissato oggi, con le risposte che arriveranno domani. Gli allenamenti ad Appiano Gentile restano comunque sospesi dall’Ats almeno fino a lunedì. I giocatori, dunque, fatto il tampone molecolare rientreranno immediatamente nelle loro abitazioni e lì resteranno. L’Inter resta dunque “bloccata” dal virus, sospesa in un limbo, in attesa dei prossimi tamponi, nella speranza che il contagio si sia fermato.

Corrieredellosport.it