Il parere di Ottavio Bianchi:” Senza coppe, bisogna approfittarne”

NAPOLI – Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Intervenendo sul momento attuale della sua ex squadra ha detto”: “Quest’anno è stato durissimo e purtroppo non è ancora finita. Come un anno fa non è cambiato nulla, siamo ancora chiusi in casa, si aspetta il vaccino, gli ospedali sono pieni. Facciamo polemica come siamo soliti fare in Italia. Il calcio è l’espressione della vita in cui viviamo. Un famoso filosofo francese lo diceva. Napoli? Da adesso in poi deve approfittare del fatto che è fuori dalle coppe ed ha tempo per poter lavorare. Non si fanno più polemiche e sono recuperati molti giocatori. Devono lavorare in pace i giocatori. Kaio Jorge? Non ho più casa in Argentina e non ci vado da tempo. Ho perso molti amici che avevo lì a causa del Covid. Non conosco questo ragazzo”.