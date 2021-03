Il Napoli non smette di osservare Gaetano. Le ultime su Zaccagni e Koopmeiners

Il Napoli ha come sempre avuto un suo osservatorio per i giovani, visto che come dice spesso il presidente De Laurentiis è un work in progress. Uno di questi è certamente il classe 2000 Gianluca Gaetano che si sta confermando con la maglia della Cremonese. In panchina c’è una vecchia conoscenza come Fabio Pecchia e i numeri del ragazzo di Cimitile sono di sei reti e tre assist. In estate si valuterà se mandarlo a giocare altrove, oppure tenerlo in rosa. Per il resto c’è il nome di Zaccagni, dove c’è stata la stretta di mano con l’Hellas Verona, ma non ancora la chiusura definitiva dell’affare. A centrocampo piace Koopmeiners dell’Az Alkmaar, elemento che sta crescendo di partita in partita e piace molto al club azzurro, come disse il suo agente le scorse settimane. Insomma non mancano i nomi, sempre però un occhio al campo.

Fonte: CdS