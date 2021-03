Gattuso blinda la difesa, a Roma ritorna la “coppia classica”

Quando la coppia, non scoppia. Magari non sono quella più bella del mondo, ma nel Napoli sono quella più solida: in difesa Gattuso contro la Roma rispolvera Manolas e Koulibaly insieme dall’inizio. Il greco è recuperato dopo oltre un mese e quindi, tranne ricadute in queste ore, riprenderà la maglia da titolare. Non gioca dal primo minuto dal 6 febbraio, con il Genoa. E con Koulibaly non fa «coppia» dal match di andata in Coppa Italia con l’Atalanta anche se quella sera era un format diverso per la difesa azzurra. In ogni caso, il recupero è completato e nella giorno più difficile, perché domenica mancherà ancora Rrahmani e pure Di Lorenzo. P. Taormina (Il Mattino)