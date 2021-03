DIFESA – Volata per Roma Manolas-Maksimovic

Il Napoli e Gattuso, si preparano in vista della Roma, dove si giocherà un altro match Champions, importante per la stagione azzurra. Uno dei reparti che fino alla fine avrà un ballottaggio è certamente la difesa, dove c’è il pieno recupero di Manolas, tra l’altro uno degli ex della sfida. Il greco starebbe recuperando posizioni nei confronti di Maksimovic, perciò si deciderà in extremis chi affiancherà Koulibaly. Per il resto in porta sempre Ospina, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport