Demme: indispensabile per Gattuso, con lui un altro Napoli

E’ indispensabile, Diego Demme. Protegge la difesa, mette ordine alla manovra, assicura la giusta determinazione. Appena è rientrato da titolare gli azzurri hanno pareggiato con il Sassuolo e vinto con Bologna e Milan rilanciandosi nella corsa Champions. Le sue caratteristiche sono indispensabili per l’equilibrio della squadra, fondamentale la sua presenza per la fase difensiva, Demme fa da schermo alla linea a quattro arretrata riuscendo ad ostruire le linee di passaggio agli avversari e a tenere corti i reparti. Con lui in campo la squadra è molto più compatta e nello stesso tempo riesce a far partire meglio la manovra dal basso: Demme si abbassa all’altezza dei difensori per ricevere palla dal portiere e scambiarla con lui, oppure per girarla sugli esterni. Il playmaker che imposta dal basso ed è molto utile nel recupero palla: contro il Milan al Meazza ha svolto nel migliore dei modi la doppia funzione e i rossoneri non sono quasi mai riusciti a pungere tra le linee, eccezion fatta per qualche tentativo nel finale di partita.

Il Mattino