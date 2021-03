Demme arrivò a Napoli su precisa richiesta di mister Gattuso

Ringhio lo indicò nel mercato invernale 2020 come rinforzo per mettere a posto il centrocampo e il ds Giuntoli perfezionò l’operazione con il Lipsia: Demme fu subito molto prezioso per Gattuso nello scorso campionato per l’equilibrio del centrocampo, venne impiegato nel 4-3-3 da playmaker. E in questa stagione sta confermando tutta la sua importanza nel centrocampo del Napoli sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1: il tedesco ha funzionato benissimo in coppia con Fabian Ruiz contro il Milan, dopo i primi segnali positivi fatti vedere già contro il Bologna e a Reggio Emilia contro il Sassuolo, partita in cui fornì l’assist a Zielinski nell’azione del primo gol (in totale sono tre gli assist con quello a Lozano a Verona e a Elmas contro il Parma al Maradona). E ora dopo la prestazione molto positiva contro i rossoneri di Pioli è atteso alla conferma nella trasferta all’Olimpico con la Roma: una pedina fondamentale per Gattuso nella corsa per un posto alla prossima Champions League..

R. Ventre (Il Mattino)