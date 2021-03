De Laurentiis e l’Europa League. Nome giovane in panchina e alcune cessioni eccellenti

Il Napoli, tra il campo e uno sguardo al mercato, deve avere più considerazioni per il presente, ma soprattutto per il futuro, dove ovviamente il piazzamento finale conterà tantissimo. Si è detto cosa accadrebbe in caso di Champions, ma naturalmente c’è l’opzione Europa League. Dovesse esserci, ci sarebbe un pensiero ad un allenatore giovane e in prospettiva come: De Zerbi o Juric. Naturalmente verrebbero ceduti anche alcuni big della rosa come ad esempio Koulibaly e Fabian Ruiz come fonti per attingere le casse sociali. In attacco uno è di troppo tra Mertens, Petagna e Osimhen, senza dimenticare la vicenda Insigne che però se ne riparlerà in estate. Il famoso piano A o B, questo però solo a stagione conclusa si tireranno le somme.

Fonte: Corriere dello Sport