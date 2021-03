Con il ritorno di Demme in campo la media punti è da scudetto

Con Demme il Napoli ha ritrovato maggiore compattezza, le prestazioni sono migliorate e sono arrivati sette punti nelle ultime tre partite. E la sua presenza si è subito nuovamente avvertita in maniera positiva per tutta la squadra. Con lui in campo la media punti degli azzurri in campionato è stata decisamente alta, 2.187 e se il Napoli l’avesse tenuta per tutte le partite ora in classifica avrebbe 56 punti e sarebbe secondo (il Napoli ha conquistato 50 punti in 26 partite e la media punti totale scende a 1,923). Solo l’Inter capolista viaggia a una media punti migliore 2.40 (65 punti in 27 partite), la Juve è a 2,11, il Milan a 2,07. I numeri evidenziano in maniera chiara l’importanza del centrocampista tedesco: in campionato ha messo insieme 16 presenze (tredici da titolare e tre volte è entrato dalla panchina) e con lui in campo il Napoli ha ottenuto 35 punti sui 50 complessivi vincendo 11 partite, pareggiandone due e perdendone 3 tutte in trasferta (Inter, Verona e Genoa). Senza di lui la media punti del Napoli è scesa a 1.5: il tedesco ha saltato dieci partite (sette volte è rimasto in panchina e in tre occasioni era indisponibile) e per gli azzurri di Gattuso sono arrivate cinque vittorie e cinque sconfitte (Sassuolo e Milan e Spezia al Maradona, Lazio e Atalanta fuori). R. Ventre (Il Mattino)