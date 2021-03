CALCIO FEMMINILE – Elisa Bartoli rinnova con l’A.s. Roma fino al 2023

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Elisa Bartoli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino all’estate del 2023.

Capitano sin dalla prima stagione di attività della nostra Squadra Femminile, Bartoli ha collezionato finora 58 presenze e 10 reti”: con questo comunicato, la Roma Femminile annuncia il rinnovo con la difenditrice giallorossa.

“Da romana e romanista è un onore e un privilegio continuare ad indossare la maglia della mia città. Come disse Giotto, ‘Roma è la città degli echi, la città delle illusioni e la città del desiderio’. Io continuerò a desiderare grandi vittorie e prestazioni con questi colori. Ringrazio la società per aver permesso tutto questo, giocare per la Roma per me è un sogno”, queste le sue parole dopo la firma.

Fonte: foto Luciano Saccini vocegiallorossa.it