Austini(giornalista): “Juve-Napoli? Lecita la richiesta di rinvio degli azzurri, l’errore è delle Lega”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Austini, giornalista de il Tempo: “Trovo lecita la richiesta del Napoli, ma il problema è che la Lega ha comunicato una data, quando ce n’era un’altra. Le polemiche nascono quando Juve-Napoli è rinviata a pochi giorni dalla partita. La verità è che per la Roma sarebbe stato un vantaggio che è venuto meno. Questo è il discorso corretto e onesto. La conferma di una Lega in balia dei presidenti che litigano sempre. La Roma non ha impugnato la decisione della Lega? Quello che è successo a Roma è abbastanza chiaro: il giorno dopo è stato lanciato un twitter che è stato primo in tendenza cioè “rinviate Roma Napoli”. La sera la Roma aveva bisogno di dimostrare qualcosa ai propri tifosi ed è girata questa lettera. È stata un’iniziativa palesemente mediatica. È normale che chi gioca la coppa abbia questi svantaggi. Questo è il calcio funziona così. Resta l’errore a monte della Lega. Se volete parliamo di Juventus Napoli che è una barzelletta”.