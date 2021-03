ATTACCO – Per Roma Gattuso sfoglia la margherita Mertens o Osimhen

Domenica sera c’è la sfida per la zona Champions tra i padroni di casa della Roma e il Napoli e Gattuso deve ancora sciogliere ancora dei dubbi di formazione. Il primo è in difesa tra Manolas-Maksimovic, ma anche in attacco c’è un ballottaggio da prendere in considerazione. Si punterà sull’esperienza in queste gare come Dries Mertens, oppure sulla velocità di Osimhen? E’ un dilemma certamente non semplice da risolvere, anche per l’importanza della gara, anche se il nigeriano ex Lille sembra in netto recupero dopo le ultime prestazioni. Per il resto verrà convocato Lozano, ma partirà dalla panchina, visto che giocheranno Politano, Zielinski e naturalmente il capitano Lorenzo Insigne.

Fonte: Corriere dello Sport