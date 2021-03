Ancelotti stima e non poco un big della difesa azzurra. Ritorno di fiamma per Tsimikas

La Champions League è certamente un traguardo importante che il Napoli tenterà di conquistare sul campo, ma è chiaro che si pensa anche all’opzione meno gradita dell’Europa League. In tal caso ad esempio Meret chiederebbe di essere ceduto, anche per evitare questo continuo ballottaggio con Ospina. Sul portiere friulano c’è il forte interesse di Carlo Ancelotti, ex tecnico azzurro, ora all’Everton. In difesa verrebbe ceduto Koulibaly, a quel punto ritorno di fiamma per il terzino sinistro Tsimikas, ora al Liverpool, ma quasi sempre in panchina.

Fonte: CdS