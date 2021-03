AdL e la Champions. Da un big in panchina alla conferma dei titolari in azzurro

Il Napoli sa perfettamente che andare in Champions sarebbe una manna dal cielo, non solo per il prestigio internazionale, ma anche dal punto di vista economico. Arrivare tra le prime 4 significherebbe avere certi 40 milioni nelle casse sociali del club e potrebbe avere per la panchina, visto che Gattuso, difficilmente resterà, due nomi illustri: Allegri o Paulo Fonseca. Il primo è un pallino del presidente De Laurentiis da sempre, mentre il secondo piace per la sua pacatezza e saprebbe gestire la pressione di una piazza come quella partenopea. Per quanto riguarda i big, resterebbero certamente Koulibaly, Lozano, Osimhen, Mertens, Insigne, Politano e Fabian Ruiz, senza cedere nessuno ovviamente. Lo stesso monte-ingaggi non verrebbe toccato, cosa che invece accadrebbe in caso avverso. Ora tocca alla squadra dare un segnale forte per conquistare la Champions e ridare lustro alla società e pensare sempre in grande.

Fonte: Corriere dello Sport