TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Roma-Napoli? Sfida che si deciderà a centrocampo. Sul ritorno di Sarri ecco i pro e i contro”

Nel corso della trasmissione Teleclubitalia All News, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La Roma? Domenica sarà una partita diversa, rispetto a quella giocata al “Giuseppe Meazza” contro il Milan. I giallorossi sono più una squadra tecnica, avendo calciatori come Pellegrini, Pedro, El Sharaawy e Dzeko, bravi nel dare il cambio di passo alla gara. Sullo spagnolo parliamo di un calciatore che ha vinto tanti trofei con il Barcellona e con il Chelsea. Il Napoli a mio avviso dovrà essere corto e stretto tra i reparti, senza concedere nulla agli avversari, per poi colpire in contropiede? Chi può essere decisivo? Credo che due su tutti possono fare bene. Zielinski che può colpire per vie centrali e costringere Pellegrini fare la fase difensiva e Osimhen. Il nigeriano ha le caratteristiche per superare la difesa della Roma, che spesso soffre questi tipi di calciatori. Ovviamente anche i vari Fabian Ruiz, Insigne e Politano possono essere decisivi, sarà comunque una bella sfida allo stadio Olimpico. La squadra di Gattuso con il recupero degli elementi della rosa, può certamente fare un buon finale di stagione, certamente ha tutto per restare in scia alla zona Champions. Arrivare tra le prime 4 sarebbe un buon incentivo per il ritorno di Sarri o per un allenatore di alto profilo. Sul mister toscano dico che lui può certamente far vedere un calcio spettacolare, ma forse non quello visto nei tre anni in azzurro. In caso di mancata Champions, un allenatore emergente per puntare sui giovani per i prossimi anni”.

La Redazione