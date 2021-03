Stadio Maradona: spesi 14mila euro per la scritta NAPOLI, è lite

Spostare i sediolini dello stadio di Fuorigrotta per realizzare la scritta Napoli è costato 14.579 euro. La questione è venuta fuori adesso, mesi dopo la realizzazione della modifica, perché nei giorni scorsi s’è completato il percorso burocratico dei lavori con l’approvazione della relazione finale e della verifica di conformità degli interventi effettuati.

C’è, però, chi si è chiesto se sia stato davvero il caso di investire 14mila euro per questa iniziativa. L’hanno fatto Stanislao Lanzotti membro della commissione sport, e Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture e lavori pubblici: il primo ha chiarito che chiederà ragione di questa spesa proprio in commissione, il secondo s’è chiesto se quel denaro non avesse potuto essere investito per dare sostegno a chi è in difficoltà in questo momento delicato della vita di ciascuno.

Prima di dar voce a chi ha manifestato il proprio dissenso, però, vogliamo darvi la versione dell’assessore allo Sport, Ciro Borriello, che è stato promotore dell’iniziativa. A cura di Paolo Barbuto (Il Mattino)