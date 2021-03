Serie A: Roma-Napoli per un posto Champions. Le probabili formazioni del match

Serie A: Roma-Napoli per un posto Champions

La 28esima giornata si Serie A è caratterizzata da un big match molto atteso, ovvero quello tra Roma e Napoli. La squadra di Gattuso si trova ad affrontare i giallorossi per cercare di tenere quanto più vive le speranze per un posto tra le prime quattro in classifica. Il mini tour de force è cominciato alla grande, dopo l’importantissima vittoria esterna a Milano, con i rossoneri. Ora la seconda prova di forza vedrà affrontare la squadra di Fonseca, la quale ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta scottante col Parma.

Quote del match

Il match che andrà in scena domenica sera alle ore 20,45 vede un equilibrio estremo per quanto riguarda le quote proposte dai vari siti di scommesse. Basti pensare al fatto che, orientativamente, la vittoria della Roma pagherebbe 2,60 volte la posta, proprio come la vittoria esterna del Napoli. Il pareggio è il risultato tra i tre meno probabile per i book, visto che si parla di una quota che si aggira attorno a 3,50. Insomma, un equilibrio davvero perfetto, segno di quanto sia imprevedibile questo match.

Info sul match

Per quanto riguarda la situazione infortuni, i giallorossi sono abbastanza decimati. Oltre a Bruno Peres, squalificato, non ci saranno Smalling, i lungodegenti Zaniolo e Juan Jesus, Veretout e Mkhitaryan. Probabile che verrà proposto Villar a centrocampo, al fianco di Cristante. In avanti confermato Dzeko.

Gattuso può contare sul ritorno di Lozano, che già doveva vedersi contro il Milan, ma che difficilmente partirà titolare. Non ci saranno, però, sicuramente Di Lorenzo, fuori per squalifica, e Rrahmani, Manolas, Ghoulam e Petagna. In dubbio anche Lobotka, per una tonsillite. Ancora da capire se Osimhen partirà questa volta titolare, o sarà il belga Mertens a confermarsi come punta centrale.

Sarà fondamentale per gli Azzurri cercare di fare risultato per cercare di staccarsi ulteriormente dai giallorossi e puntare forte ai primi quattro posti.

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

