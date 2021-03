Roma/Napoli, spareggio Champions: i capitolini fremono per il fischietto

E’ stata una settimana “polemica” quella che ha portato la Roma alla sfida al Napoli di Gattuso, vista la posizione della squadra giallorossa in merito alla vicenda del rinvio di Juventus/Napoli, ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni in cui gli uomini di Fonseca si presenteranno all’ appuntamento. Il tecnico avrà un solo allenamento per preparare la partita di domenica. C’è attesa anche per la designazione dell’arbitro tra i capitolini. A Parma Fonseca aveva contestato l’operato di Piccinini, sottolineando che la sua squadra è stata penalizzata nel corso della stagione dalle decisioni dei direttori di gara. Un altro elemento per invelenire la sfida, che vedrà di fronte due società così diverse e così distanti anche a livello di politica federale, schierate su due posizioni opposte sulla questione dei diritti televisivi.

Fonte: CdS