Nel mirino un giovane brasiliano del Santos: De Laurentiis ci proverà

Il Napoli, con o senza Champions, ovviamente tutti sperano con, deve cominciare a costruire la prossima stagione. Il liet mitiv della società azzurra è lo stesso da un po’ di anni: giovani di talento e di prospettiva. Come accade da sempre, rumors e nomi si mescolano di continuo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili valutati dal club azzurri ci sarebbe quello di Kaio Jorge, talento brasiliano classe 2002 e centravanti del Santos. Il calciatore ha, con il suo attuale club, un contratto in scadenza il 31 dicembre, quindi per la società c’è il rischio di perderlo a zero. Come prevedibile cercherà di giocare d’anticipo, mettendo Kaio Jorge sul mercato già nella prossima finestra predisposta alle trattative. Si parla di 15 milioni. De Laurentiis ci proverà.