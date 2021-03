Mertens-Osimhen, il grande dubbio della sfida dell’Olimpico

Da ieri il Napoli ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di domenica sera alle ore 20,45, stadio Olimpico contro la Roma di Fonseca. Il grande dilemma di mister Gattuso è in attacco e riguarda Mertens o Osimhen, nel ruolo di attaccante. Il record-man della storia del club, il belga, oppure il giocatore più pagato dal presidente De Laurentiis (80 milioni in tutto), ovvero il nigeriano? A Milano ha iniziato Dries, dove non ha ancora ritrovato la forma migliore, poi è entrato in campo l’ex Lille ed ha giocato una partita positiva contro i rossoneri. Su Osimhen, dopo un buon inizio di stagione, ha avuto il problema alla spalla, a seguire il Covid-19 e infine la botta alla testa nel finale di Bergamo. Davvero un primo anno sfortunato, il d.s. del Bologna Sabatini ne parla molto bene: “Se non ha infortuni in particolare, lui ha il potenziale per fare grandi cose, giocatore incommensurabile”. Contro i giallorossi Mertens o Osimhen, ovvero l’esperienza o l’esplosività? Bel dilemma per il mister, non c’è che dire.

Fonte: CdS