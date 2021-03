Mertens e Osimhen: il rinnovo e l’acquisto più sorprendenti, e Gattuso deve fare una scelta!

Nel Napoli dei sogni estivi Dries Mertens e Victor Osimhen, rispettivamente il rinnovo più sorprendente e l’acquisto più pagato della storia del Napoli di De Laurentiis (e non solo), avrebbero dovuto guidare la squadra prendendosi per mano. Ovvero: fianco a fianco, chi più avanti e chi invece un passo indietro, ma comunque partner d’attacco e componenti di una coppia che avrebbe dovuto fare scintille, faville e gol. Alé. E poi? Beh, è finita che il sogno è diventato un incubo fatto di infortuni, terapie e quarantena, e che la magica coppia è scoppiata all’improvviso. Nessun litigio e nessuna problematiche tra i due, per carità, ma soltanto il naturale corso delle cose e la comparsa del terzo uomo, come nella migliore delle tradizioni: Piotr Zielinski, trequartista tattico per caso e ora per scelta legittima. Imprescindibile: e ciò significa che di quel progetto di una notte di piena estate non resta che una sfida. Un testa a testa. Un duello fatto in casa che durerà presumibilmente fino alla fine della stagione: il posto da centravanti è uno, è unico, e loro sono in due. A Milano l’ha spuntata Dries, 1-0 e poi staffetta, ma domenica si gioca all’Olimpico con la Roma e ci sarà da scegliere ancora. E ancora: parola a Rino. F. Mandarini (Cds)