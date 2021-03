MERCATO – Il d.s. Giuntoli pensa alle alternative a Di Lorenzo e Mario Rui

Il Napoli ha in testa la Champions League, traguardo che cambierebbe e non poco i piani futuri del club, ma il mercato è un tema da non scartare. Il d.s. Giuntoli si guarda intorno per rinforzare la rosa e trovare valide alternative. Ad esempio sulle fasce difensive per i vide Di Lorenzo e Mario Rui. Per la zona di destra c’è il calciatore del Saint-Etienne di 20 Mouffek. Dalla zona mancina invece i nomi sono diversi nell’agenda del d.s. . Si tratta di: Gudmunsson del Groningen, Federico Di Marco dell’Hellas Verona e Junior Firpo. Quest’ultimo costa intorno ai 10 milioni e sarebbe il vero pallino per sostituire l’ormai partente Hysaj a scadenza di contratto.

Fonte: Gazzetta dello Sport