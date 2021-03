Lozano corre per Roma e per conquistare la zona Champions

Il Napoli lentamente sta recuperando tutti gli infortunati, mancano all’appello solo Rrahmani e Petagna, dove la sosta potrebbe essere propizia per loro. Chi non vuole mancare alla sfida di Roma è Hirving Lozano, il messicano non ha smesso di correre, anche senza i compagni di squadra. L’ex Psv Eindoven, dopo un primo difficile, dove lo scetticismo ha regnato sovrano, ha recuperato il terreno perduto. Lozano ha segnato 13 gol, tra campionato, Europa League e Coppa Italia, fornendo 4 assist ai compagni di squadra. Si è fermato nel finale di gara contro la Juventus, non si dimentica il pallone spazzato via e l’urlo a fine gara, ma lui è un lottatore e finalmente sembra essere finito il calvario. Il messicano corre verso la Roma e per conquistare la zona Champions.

Fonte: CdS