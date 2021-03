Fabian Ruiz ha deciso, sarà addio: ritorno in Liga o ipotesi italiana

Giuntoli ha già una bozza del programma che prevede la cessione di alcuni big tra cui anche Fabian Ruiz che non ha voluto discutere il prolungamento del contratto, perché vuole tornarsene in Spagna, nella Liga. Questo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport. Stando a quanto riportato su calciomercato.com, il presidente De Laurentiis avrebbe già fissato il suo prezzo: 50 milioni. La Liga resterebbe sempre la prima scelta dello spagnolo, con Barcellona, Atletico e Real Madrid che da sempre sono interessati al centrocampista azzurro, ma chissà se si spingerebbero verso quella cifra, visto anche il momento particolare del calcio attuale. Si legge che al massimo gli iberici potrebbero arrivare a 25-30 milioni, ma il Napoli, per queste cifre, neanche si siederebbe a trattare. Sullo sfondo esiste anche un’ ipotesi Inter. I nerazzurri avevano adocchiato Ruiz già ai tempi del Betis e non hanno mai smesso di seguirlo. Ovviamente, anche in questo caso, la difficoltà maggiore sarebbe la richiesta dei partenopei.