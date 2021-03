E.L.? Per la Roma conta di più la partita contro il Napoli

Fonseca fa gli scongiuri e spera di rinnovare la sua tradizione positiva in Europa e portare la Roma oltre gli ottavi di finale, step a cui la squadra giuallorossa si è sempre fermata dopo il nuovo format. La partita che però conta di più per i capitolini è quella contro il Napoli. Domenica scorsa con la sconfitta di Parma la Roma è scivolata al sesto posto in classifica, scavalcata dall’Atalanta e con gli stessi punti del Napoli, che vanta una migliore differenza reti e un vantaggio (per ora parziale) negli scontri diretti. Il percorso per il ritorno in Champions, con Atalanta e Napoli che non hanno più i gravosi impegni europei, diventa più complicato.

Fonte: (CdS)