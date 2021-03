DIFESA – Manolas ha tanta voglia di tornare contro la sua ex Roma

Ieri mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di domenica sera allo stadio Olimpico contro la Roma. Chi non vuole mancare la gara dell’ex è certamente il difensore greco Kostas Manolas che ieri si è allenato interamente con il gruppo. Far coppia con Koulibaly sarebbe il miglior modo per fermare le punte di Fonseca che sono sempre insidiose, anche se il favorito resta Maksimovic. Per il resto Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo, mentre a sinistra spazio all’altro ex Mario Rui, con in porta ancora Ospina in vantaggio su Meret.

Fonte: Corriere dello Sport