De Laurentiis e Andrea Agnelli, dalle liti al patto su fondi e diritti tv

Decenni di inimicizia. In mezzo di tutto, non semplici polemiche (in tempi recenti la Supercoppa di Pechino, lo sgarbo per l’ingaggio di Higuain e Sarri e l’arbitraggio di Orsato a San Siro nel 2018) ma pietre miliari di una rivalità che divide, anzi spacca, ogni giorno il popolo dei tifosi. Eppure adesso, zitte zitte, anzi facendolo sapere sottovoce, due grandi nemiche si sono avvicinate. Napoli e Juventus hanno stretto un’alleanza con vista sulla Lega e sull’Europa. Si guarderanno con acidità magari solo il 7 aprile quando finalmente la partita fantasma verrà recuperata in campionato, ma la ruota ha iniziato a girare da qualche mese. Con Andrea Agnelli che piano piano si è fatto convincere da De Laurentiis sul veto ai Fondi. E con i due che poi hanno continuato in questa sorta di santa alleanza sostenendo la causa a favore di Dazn per i diritti tv del prossimo triennio. P. Taormina (Il Mattino)