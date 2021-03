Daniele De Rossi “ritorna” in Nazionale: affiancherà Mancini

Daniele De Rossi è sicuro del suo futuro: nel secondo tempo della sua vita vorrà fare l’allenatore. E sarà vicino a Roberto Mancini che l’ex centrocampista della Roma apprenderà “sul campo” i trucchi del mestiere. Perché da oggi De Rossi sarà il nuovo collaboratore tecnico del CT della nazionale italiana.

Ad annunciare il suo nuovo impiego con la nazionale è la stessa FIGC sul suo sito ufficiale. Queste le prime parole di De Rossi: “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare“.

gianlucadimarzio.com