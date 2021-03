Colonnese, allenatore: “Il Napoli in questo momento è più forte della Roma”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Colonnese, allenatore, ecco le sue parole: “Il Napoli sembra diverso ma c’è bisogno di prestazioni e risultati adesso. Il tempo è breve per entrare in Champions, ora c’è uno scontro diretto che se lo vinci ti porti avanti e il Napoli in questo momento è più forte della Roma. Peraltro i giallorossi avranno problemi senza Mkhytarian e Veretout che cambiavano volto alla squadra a centrocampo. Senza di loro non ci sono giocatori che saltano l’uomo e danno tempi. La Roma la vedo in grande difficoltà, gioca anche stasera. Il Napoli è favorito, toccando ferro. Zona Champions? Il Milan lo vedo un po’ in difficoltà, la Juventus dipende dallo scontro diretto perché quelli fanno la differenza. Mertens oppure Osimhen contro la Roma? Osimhen l’ho visto molto bene quindi potrebbe spaccare la gara, anche se difficilmente gli allenatori toccano le squadre che vincono. Quindi penso che giocherà dall’inizio Mertens e poi staffetta”.