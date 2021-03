Cherubini, giornalista: “Roma-Napoli? Una vittoria darebbe continuità”

Su Radio Marte, è intervenuto Marco Cherubini, giornalista, ecco le sue parole: “Roma-Napoli? Partita molto importante, viene prima della sosta. Sono due piazze molto particolari: un eventuale risultato negativo sarebbe difficile da digerire. Tolta l’Europa League, il Napoli ha avuto un equilibrio mai visto durante la stagione. Il lavoro settimanale di Gattuso paga. La Roma invece ha il problema opposto di sistemare alcuni equilibri, viaggiando e giocando sempre. Napoli favorito? Tutto lascia presagire questo ma nella storia di queste due squadre quando doveva arrivare una conferma qualcosa si è interrotto. Perciò la partita di domenica è ancora più importante, darebbe una continuità che quest’anno non c’è mai stata. Champions? Fin quando l’aritmetica non ti condanna tutto è possibile, la stagione è particolarissima con COVID-19, focolai e partite rinviate. Ci sono anche situazioni di fortuna. Sono curioso di vedere la reazione psicologica della Juventus sul lungo periodo. Bisogna anche vedere chi passa in Europa League per quanto riguarda Milan e Roma perché può togliere concentrazione sul campionato”.