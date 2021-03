“Caso” Giuffredi: trema il mondo del calcio dilettantistico

L’indagine che vede coinvolto Giuffredi sconquassa anche il mondo del calcio dilettantistico perché tra i destinatari di questi pagamenti ci sono tre presidenti di società assai conosciute in Campania. Secondo l’accusa a questo sistema si prestavano il presidente dell’Asd Atletico Acerra Antonio Frezza, quello dell’Asd Boys Calcio Sannicolese di Giovanni Desiato e l’Asd Micri di Michele Visone. Inoltre sono coinvolte altre aziende come la Social Multiservice Coop e la Double Esse Group di Salvatore Passante e la P&P Solution di Paolo Passante. Dopo aver avuto un quadro indiziario sufficiente gli inquirenti hanno provveduto a sequestrare preventivamente un milione e 690mila euro dai conti correnti della società di Giuffredi. Altre operazioni preventive sono state poste anche verso gli altri indagati con vari blitz effettuati all’alba presso le loro abitazioni. Giuffredi, assistito dall’avvocato Guido Furgiuele, professa però la sua innocenza tramite il suo legale. «Giuffredi – spiega l’avvocato – non è indagato per riciclaggio né per emissione di fatture per operazioni inesistenti e professa la sua innocenza dalle accuse mossegli perché i costi contestati riguardano spese coerenti con il settore in cui opera la sua società e pertanto legittimamente dedotte dal reddito».

A cura di Valentino di Giacomo (Il Mattino)